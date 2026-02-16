Zonguldak'ta maden ocağında acı haber! İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 3 madenciden biri yaralı olarak kurtarılırken iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken madendeki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi.
RTÜK BAŞKANI DANİŞ UYARDI
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak’ta meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan (c.c.) rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Göçük altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" " ifadelerini kullandı.
YAYINCI KURULUŞLARA İNSAN ONURU UYARISI
"Yayıncı kuruluşlarımızın yapacakları yayınlarda, acılı ailelerin mahremiyetine ve insan onuruna saygı çerçevesinde, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekliliğini önemle hatırlatıyorum. Milletimizin başı sağ olsun"
ÇİZMELERİYLE MORGA KALDIRILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve 8 saat süren çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan Ziya Kiret'in çizmeleriyle morga kaldırılan cenazesi yürek burktu. Maden ocağındaki arama kurtarma çalışması sona erdi.
BU İLK DEĞİL
Göçüğün, tahkimat sisteminin üzerinden bir havalandırma tüneli kazıldığı sırada meydana geldiği bildirildi. Öte yandan, facianın yaşandığı maden ocağıyla ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı. Bu yılın başında da aynı bölgede bir işçinin şehit olduğunu hatırlatan A Haber muhabiri Yusuf Gül,"Bu madende ilk kez can kaybı yaşanmıyor. 7 Ocak'ta yine bu ocakta bir göçük meydana gelmiş ve Feyyaz Korkmaz hayatını kaybetmişti. Bu aynı yıl içinde yaşanan ikinci göçük olarak kayıtlara geçti"sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.
ACI HABER GELDİ
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi, işçilerden 3'ü mahsur kaldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.
Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.
Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.
İşçilerin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
"HAVALANDIRMA BACASINDA OLAN GÖÇÜĞÜ GİDERMEK ÜZERE ÇALIŞIYORLARDI"
Olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 14.00 sıralarında kaza haberinin gelmesinin ardından müdahalenin başladığını söyledi.
Bu saat itibarıyla kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu,"Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef göçük altında kalan işçimiz Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybetti. Birine saat 21.00'de ulaşıldı, Ziya Kiret'e de 15 dakika önce ulaşıldı. Buradaki hekim arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler, maalesef hayatını kaybetti." diye konuştu.
Hacıbektaşoğlu, saat 16.50'de kurtarılan İsmet Kabuk'un hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren çalışan TTK Tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarma ve bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Tekrar Allah sabırlar versin, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Göçüğün nasıl oluştuğuna ilişkin soru üzerine Hacıbektaşoğlu, şu yanıtı verdi:
"Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu, 3 kişi çalışıyordu. Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabii olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirmesiyle oluşturulan bilirkişi heyeti takip ediyor. Şu anda da zaten arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma, inceleme devam edecek."
Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak çalıştığını, adli sürecin soruşturmanın seyrine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.
Gürlek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."
BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçüğü araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakan Işıkhan, sosya medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU A HABER'DE SON DURUMU ANLATTI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bölgedeki son duruma ve kurtarma çalışmalarının detaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
FACİA SAAT 14.00'TE GELDİ
Öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından devletin tüm imkanları bölge için seferber edildi. Olayın detaylarını paylaşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Bugün saat 14.00 sularında Gelik beldemizde, Taşbacacı Madencilik şirketinin maden ocağında bir maden kazası meydana geldi. Maalesef 3 işçimiz göçük altında kaldı" dedi. Kazanın ardından ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce yönetildiğini söyledi.
BİR İŞÇİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Göçük altında kalan işçilerin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda ilk sevindirici haber öğleden sonra ulaştı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Bir işçimiz yaralı olarak saat 16.00'da çıkarıldı ve hastaneye ulaştırıldı. Çok şükür şu anda sağlık durumu, şuuru açık. Tabii tetkikleri, muayenesi ve tedavisi devam ediyor" sözleriyle yaralı işçinin durumuna ilişkin bilgi verdi. Diğer iki işçinin yerlerinin tespit edildiğini vurgulayan Vali, "Diğer iki işçimizin yerleri tespit edildi. Arama kurtarma ve tahlisiye ekiplerimiz, TTK, AFAD, UMKE tüm ekiplerimiz ocakta müdahaleye hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.
Kurtarma çalışmalarının yapıldığı alanın fiziksel şartları, ekiplerin işini güçleştirse de titiz bir çalışma yürütülüyor. Bölgedeki çalışma şartlarına değinen Vali Hacıbektaşoğlu, "Ulaşıldı, yerleri biliniyor ancak henüz herhangi bir iletişim kurulamadı, çıkarılmaya çalışılıyor. Arkadaşlarımız bir havalandırma bacası açmak için çalışırken bu göçüğe maruz kalıyorlar. Şu anda risk devam ediyor ancak uzman ekiplerimiz çok tedbirli ve profesyonel bir şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMALAR GECE BOYU SÜRECEK
Hava şartlarının ve zamanın kritik önem taşıdığı bölgede, çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Hava durumuyla ilgili bir risk söz konusu değil. Arama kurtarma çalışmaları 24 saat esasına göre devam edecek ancak inşallah çok kısa zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz yedekleriyle beraber dışarıda hazır bekliyor, çalışma bitene kadar devam edecek" sözleriyle umutlu bekleyişin sürdüğünü aktardı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri sağ olarka kurtarılırken, 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
İlk işçinin kurtarılması umutları artırırken, yer altında olduğu bilinen diğer iki madenci için çalışmalar durmaksızın devam ediyor.
Göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret’e (60) ulaşabilmek adına tahlisiye ekiplerinin maden içerisindeki titiz ilerleyişi sürüyor.
BİR MADENCİ YARALI OLARAK KURTARILDI
Gelik Beldesinde Dağbaca mevkiinde bulunan Hüseyin Bektaş’a ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri olan İsmet Kabuk, ekiplerin hummalı çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı.
Gelik beldesindeki maden ocağında yaşanan göçüğün ardından başlatılan kurtarma operasyonunda, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri ve jandarma ekipleri adeta zamanla yarıştı. Yer altındaki zorlu şartlara rağmen madenci İsmet Kabuk’un bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, talihsiz işçiyi sağ olarak yeryüzüne çıkarmayı başardı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağ salim gün ışığına çıkarılan İsmet Kabuk, ocak önünde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk muayenesinin ardından genel sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Kabuk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.İki işçi için zamanla yarış sürüyor.
BİR KİŞİDEN SES ALINDI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükteki bir kişiden ses alındığını bildirdi.
A Haber muhabiri Yusuf Gül'e konuşan Vali, mahsur kalan işçilerin nerede olduklarını bildiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
3 İŞÇİ MAHSUR KALDI
Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.
EKİPLER BÖLGEDE
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.