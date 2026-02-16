Ciciş kardeşler Ceyda ve Esra Ersoy'a "gizli kayıt" davası: 10 bin TL istediler
"Ciciş kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy hakkında gizli kayıt ve şantaj iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Alaattin Aydın’ın ihbarıyla başlayan soruşturmada, mahrem görüntülerin gizlice kaydedildiği ve şantaj amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Savcılık, Ceyda Ersoy’un telefonunu kriminal incelemeye gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce'de hükümlü bulunan Alaattin Aydın'ın 2022 yılında sunduğu dilekçeyle harekete geçti.
MAHREM ANLARI GİZLİCE KAYIT ALTINA ALDILAR
Aydın, o dönem sevgilisi olan Esra Ersoy ve ablası Ceyda Ersoy'un Beşiktaş'taki evinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. İddiaya göre, Esra Ersoy ile yaşadığı mahrem anlar, abla Ceyda Ersoy tarafından cep telefonuyla gizlice kayda alındı.
"10 BİN TL VERMEZSEN ÖLÜRSÜN" TEHDİDİ
Olayın perde arkasındaki iddialar sadece gizli kayıtla sınırlı değil. Alaattin Aydın, söz konusu görüntülerin kendisine karşı bir koz olarak kullanıldığını ve kardeşlerin kendisinden 10 bin TL para talep ettiğini öne sürdü.
"EVDE ÇOK DAHA FAZLASI VAR"
Parayı ödemeyi reddettiğinde ise ölümle tehdit edildiğini belirten Aydın, dilekçesinde çarpıcı bir iddiaya daha yer verdi:"Evde birçok kişiye ait benzer şantaj görüntüleri içeren CD'ler var."
KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI: TELEFON LABORATUVARDA
Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, delillerin tespiti için düğmeye bastı. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Etiler Polis Merkezi Amirliği tarafından muhafaza edilen Ceyda Ersoy'a ait cep telefonu, bilirkişi incelemesine tabi tutulacak. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelecek sonuçlar, şantaj ve gizli kayıt iddialarının kaderini belirleyecek.
CEYDA ERSOY TUTUKLANMIŞTI
Uyuşturucu ve soruşturması kapsamında 'Ciciş kardeşler'den Ceyda Ersoy geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Ersoy'un kanında ve saçında kokain tespit edilmişti.