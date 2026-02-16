Ciciş kardeşler Ceyda ve Esra Ersoy'a "gizli kayıt" davası: 10 bin TL istediler

MAHREM ANLARI GİZLİCE KAYIT ALTINA ALDILAR Aydın, o dönem sevgilisi olan Esra Ersoy ve ablası Ceyda Ersoy'un Beşiktaş'taki evinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. İddiaya göre, Esra Ersoy ile yaşadığı mahrem anlar, abla Ceyda Ersoy tarafından cep telefonuyla gizlice kayda alındı.

"10 BİN TL VERMEZSEN ÖLÜRSÜN" TEHDİDİ

Olayın perde arkasındaki iddialar sadece gizli kayıtla sınırlı değil. Alaattin Aydın, söz konusu görüntülerin kendisine karşı bir koz olarak kullanıldığını ve kardeşlerin kendisinden 10 bin TL para talep ettiğini öne sürdü.