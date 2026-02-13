Devlet büyüklüğünü gösterdi! Yüzyılın afeti sonrası depremzedeler yuvalarına kavuştu

Depremzede Demirel Ailesi yuvalarına kavuştu. (Görsel takvim.com.tr/arşivden alınmıştır)

45 yaşındaki Serkan Sertoğlu ise fiyatları aylık 10-15 bin TL bandında beklediklerini belirterek, "Açıklanan rakam yarı fiyatı... 18 yıl boyunca faizsiz olması gayet güzel. Peşin ödeme ile neredeyse bedava" diyerek memnuniyetini açıkladı.

Depremzede Akgül Ailesi yuvalarına kavuştu. 'NEREDEYSE BEDAVA'

Mehmet Baykara (MALATYA):Büyük mağduriyet yaşadım. Buna rağmen verilen sözler fazlasıyla yerine getirildi. Şu an yeni evimizdeyiz. Aylık 8 bin 750 lira taksitle evimizde oturacağız. Bu inanılmaz bir kolaylık. Mustafa Akgül (75): Malatya Akçadağ İlçesi Bahri Köyü:Köy evlerimiz villa gibi yapılıp bizlere teslim edildi. Devlet daha ne yapsın. Bu yapılanlara hem teşekkür hem dua edilir. Mehmet-Filiz Çeltik (HATAY) Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi:Devlet yine babalığını gösterdi ve bizleri mağdur etmedi. Selahattin-Döne Berker (Hatay Öteçay Mahallesi):Devletimiz bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. Evimizi peşin almayı düşünüyoruz. Bize sunulan bu imkânı değerlendirmek istiyoruz.

Nigar Dönmez (HATAY):Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata böyle bir ev verilmez. Düşündüğümüzden çok daha aşağıda bir fiyat. Çok güzel bir rakam geldi. Habip Aksoy (Gaziantep):Deprem konutları çok güzel yapıldı, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar ve ödeme planı da çok iyi. Depremzede yaralıydı, böyle bir imkân yaramıza merhem oldu. Allah razı olsun. Mahmut Öztürk (Gaziantep):Devletimiz kısa sürede saray gibi bir ev yapıp verdi. Açıklanan fiyatlar ve geri ödeme koşulları da çok uygun. Allah yapanlar, vesile olanlardan razı olsun.

Fatma Yıldırım (43) (Elazığ): Konut bedelinin yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu. Artık güvenli bir evde yaşıyoruz. Ayşe Kabacık (Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi):Evler oldukça iyi ve kullanışlı, memnunuz. Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz. Çok hoşumuza gitti. Bu şartlarda ev sahibi olmak, günümüz koşullarında ve sağlam konutlara sahip olmak depremzedeler için çok önemli.