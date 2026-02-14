Beşiktaş'ta park yeri kavgasında kan aktı: Tartıştığı sürücüyü silahla öldürdü

Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta park yeri nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı.

Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.