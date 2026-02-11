Sofrada tek tabak! Türkiye’de yalnız yaşayanlar 5,5 milyonu aştı
Türkiye’de tek başına yaşayanların sayısı her geçen yıl artarken 2025 itibarıyla dikkat çekici bir eşiğin üzerine çıkıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkede tek kişilik hane sayısı 5 milyon 523 bin 321’e yükseldi. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısındaki artış yüzde 66,5’e ulaştı.
TÜİK'in son verileri, yalnız yaşayanların sayısının 2025 itibarıyla 5,5 milyonu aştığını ortaya koydu. Son 10 yılda yüzde 66'yı aşan artış büyükşehirlerde yoğunlaşan yeni bir toplumsal tabloya işaret ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de dikkat çeken bu yükseliş Türkiye'de hane yapısının hızla değiştiğini gösteriyor.
TEK KİŞİLİK HAYAT
Toplam hane halkı sayısının 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendiği Türkiye'de, artık her geçen yıl daha fazla kişi hayatını tek başına sürdürüyor. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında Kovid-19 salgınının etkisiyle artış hız kazandı.
2020'de tek kişilik haneler 4 milyon 404 bin 997'ye, 2021'de ise 4 milyon 781 bin 600'e çıktı. En yüksek yıllık artış 376 bin 603 kişiyle 2021'de kaydedildi.
4 MİLYON SINIRINI GEÇTİ
2016'da 3 milyon 316 bin 894 olan tek kişilik hane sayısı, 2019'da 4 milyon sınırını geçti. 2022'de 5 milyon barajı aşılırken artış ivmesi sonraki yıllarda da sürdü. 2025'te kaydedilen 201 bin 781 kişilik artış, yalnız yaşam trendinin kalıcı hale geldiğini ortaya koydu.
Yalnız Yaşayanların Adresi Büyükşehirler
Yalnız yaşam tercihi en çok büyükşehirlerde yoğunlaştı. 2025 verilerine göre:
- İstanbul: 981 bin 614
- Ankara: 400 bin 484
- İzmir: 375 bin 380
- Antalya: 206 bin 905
- Bursa: 192 bin 914
Bu illeri Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli takip etti. Söz konusu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı 2 milyon 768 bin 625'e ulaştı. Bu rakam, ülkedeki yalnız yaşayanların yarısından fazlasına karşılık geliyor.
En Az Yalnız Hane Bayburt'ta
Tek kişilik hane sayısının en düşük olduğu iller ise Bayburt (6 bin 128), Ardahan (7 bin 157) ve Hakkari (8 bin 274) olarak kayıtlara geçti. Veriler, Türkiye'de demografik yapının hızla değiştiğini ve bireysel yaşam biçiminin özellikle büyük şehirlerde yaygınlaştığını gösteriyor. Uzmanlara göre artan kentleşme, ekonomik koşullar, eğitim ve kariyer odaklı yaşam tarzı bu tablonun temel nedenleri arasında yer alıyor.