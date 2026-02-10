PODCAST CANLI YAYIN

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri

TÜİK'in 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri Türkiye kırsalındaki sakin yaşantıyı raporladı. Resmi kayıtlara göre üç köyde yalnızca birer kişi yaşıyor. Kayıtlara göre Iğdır Tarlabaşı Köyü, Bitlis Kayalıbağ Köyü ve Siirt Çattepe Köyü olmak üzere Türkiye'de nüfusu yalnızca 1 kişi olan üç köy bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 1

Türkiye'nin nüfus haritası değişmeye devam ederken bazı köyler nüfus oranı dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri ülkede nüfusu 10 kişi veya daha az olan 70 köy bulunduğunu kaydetti.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 2

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e yükseldi. Nüfusun büyük bölümü il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaşırken kırsal yerleşimlerdeki düşüş dikkat çekti.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 3

Oran Yüzde 6,4

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 93,6'sına karşılık geliyor. Büyükşehir statüsünde olmayan illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 4

Belde ve köylerde ikamet eden nüfus, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693 kişi olarak hesaplandı. Bu tablo, kırsaldan kentlere göç eğiliminin sürdüğünü gösterdi.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 5

En kalabalık köy 6 bin 681 kişilik nüfusa sahip

Türkiye genelinde 1000 ve üzeri nüfusa sahip köy sayısı 456 olarak belirlenirken, bazı köyler nüfus yoğunluğuyla dikkat çekti. Adıyaman'ın merkez ilçesine bağlı İpekli köyü, 6 bin 681 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü oldu.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 6

İpekli'yi, Çanakkale merkezdeki Karacaören (6 bin 668 kişi) ve yine Adıyaman merkezde yer alan Taşpınar (6 bin 268 kişi) izledi. Uşak'ın Mende köyü 5 bin 946, Yalova'nın Samanlı köyü ise 5 bin 696 kişilik nüfusuyla listenin üst sıralarında yer aldı.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 7

Türkiye'de tek kişilik köyler var

TÜİK kayıtlarına göre Türkiye'de 3 köyde nüfusa kayıtlı yalnızca birer kişi bulunuyor. Bu köyler Bitlis Merkez'e bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çattepe ve Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Tarlabaşı olarak sıralanıyor.

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 8

Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyünde 2 kişi yaşarken Bingöl Adaklı'daki Maltepe, Hakkari Yüksekova'daki Dilekli ve Kütahya Emet'teki Kalfalar köylerinde nüfus 3 kişiyle sınırlı kaldı.Şırnak Merkez'e bağlı Kemerli köyünde 4, Cevizdüzü köyünde ise yalnızca 5 kişinin yaşadığı kayıtlara geçti.

İşte TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin il bazlı nüfus tablosu;

Türkiye İl İl Nüfus Verileri (2025)

Sıraİl AdıNüfus
1Adana2.283.609
2Adıyaman617.821
3Afyonkarahisar751.808
4Ağrı491.489
5Aksaray441.136
6Amasya342.242
7Ankara5.910.320
8Antalya2.777.677
9Ardahan90.392
10Artvin167.531
11Aydın1.172.107
12Balıkesir1.284.517
13Bartın206.663
14Batman662.626
15Bayburt82.836
16Bilecik228.995
17Bingöl282.299
18Bitlis360.423
19Bolu327.173
20Burdur277.226
21Bursa3.263.011
22Çanakkale573.976
23Çankırı200.549
24Çorum519.590
25Denizli1.060.975
26Diyarbakır1.852.356
27Düzce415.622
28Edirne422.438
29Elazığ605.678
30Erzincan239.625
31Erzurum736.877
32Eskişehir927.956
33Gaziantep2.222.415
34Giresun455.074
35Gümüşhane138.807
36Hakkari279.681
37Hatay1.577.531
38Iğdır205.071
39Isparta445.303
40İstanbul15.754.053
41İzmir4.504.185
42Kahramanmaraş1.146.278
43Karabük249.614
44Karaman262.355
45Kars268.991
46Kastamonu379.934
47Kayseri1.458.991
48Kırıkkale282.830
49Kırklareli379.595
50Kırşehir242.777
51Kilis157.363
52Kocaeli2.161.171
53Konya2.343.409
54Kütahya570.478
55Malatya755.854
56Manisa1.477.756
57Mardin903.576
58Mersin1.956.428
59Muğla1.099.547
60Muş389.127
61Nevşehir320.150
62Niğde374.492
63Ordu768.087
64Osmaniye564.123
65Rize346.947
66Sakarya1.123.693
67Samsun1.392.403
68Siirt332.369
69Sinop225.848
70Sivas631.401
71Şanlıurfa2.265.800
72Şırnak573.666
73Tekirdağ1.208.441
74Tokat614.141
75Trabzon823.323
76Tunceli85.083
77Uşak374.405
78Van1.112.013
79Yalova311.635
80Yozgat413.208
81Zonguldak585.203

Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri - 9

Fotoğraflar Anadolu Ajansı arşivinden derlenmiştir.