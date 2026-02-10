Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri
TÜİK'in 2025 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri Türkiye kırsalındaki sakin yaşantıyı raporladı. Resmi kayıtlara göre üç köyde yalnızca birer kişi yaşıyor. Kayıtlara göre Iğdır Tarlabaşı Köyü, Bitlis Kayalıbağ Köyü ve Siirt Çattepe Köyü olmak üzere Türkiye'de nüfusu yalnızca 1 kişi olan üç köy bulunuyor.
Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyünde 2 kişi yaşarken Bingöl Adaklı'daki Maltepe, Hakkari Yüksekova'daki Dilekli ve Kütahya Emet'teki Kalfalar köylerinde nüfus 3 kişiyle sınırlı kaldı.Şırnak Merkez'e bağlı Kemerli köyünde 4, Cevizdüzü köyünde ise yalnızca 5 kişinin yaşadığı kayıtlara geçti.
İşte TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin il bazlı nüfus tablosu;
Türkiye İl İl Nüfus Verileri (2025)
|Sıra
|İl Adı
|Nüfus
|1
|Adana
|2.283.609
|2
|Adıyaman
|617.821
|3
|Afyonkarahisar
|751.808
|4
|Ağrı
|491.489
|5
|Aksaray
|441.136
|6
|Amasya
|342.242
|7
|Ankara
|5.910.320
|8
|Antalya
|2.777.677
|9
|Ardahan
|90.392
|10
|Artvin
|167.531
|11
|Aydın
|1.172.107
|12
|Balıkesir
|1.284.517
|13
|Bartın
|206.663
|14
|Batman
|662.626
|15
|Bayburt
|82.836
|16
|Bilecik
|228.995
|17
|Bingöl
|282.299
|18
|Bitlis
|360.423
|19
|Bolu
|327.173
|20
|Burdur
|277.226
|21
|Bursa
|3.263.011
|22
|Çanakkale
|573.976
|23
|Çankırı
|200.549
|24
|Çorum
|519.590
|25
|Denizli
|1.060.975
|26
|Diyarbakır
|1.852.356
|27
|Düzce
|415.622
|28
|Edirne
|422.438
|29
|Elazığ
|605.678
|30
|Erzincan
|239.625
|31
|Erzurum
|736.877
|32
|Eskişehir
|927.956
|33
|Gaziantep
|2.222.415
|34
|Giresun
|455.074
|35
|Gümüşhane
|138.807
|36
|Hakkari
|279.681
|37
|Hatay
|1.577.531
|38
|Iğdır
|205.071
|39
|Isparta
|445.303
|40
|İstanbul
|15.754.053
|41
|İzmir
|4.504.185
|42
|Kahramanmaraş
|1.146.278
|43
|Karabük
|249.614
|44
|Karaman
|262.355
|45
|Kars
|268.991
|46
|Kastamonu
|379.934
|47
|Kayseri
|1.458.991
|48
|Kırıkkale
|282.830
|49
|Kırklareli
|379.595
|50
|Kırşehir
|242.777
|51
|Kilis
|157.363
|52
|Kocaeli
|2.161.171
|53
|Konya
|2.343.409
|54
|Kütahya
|570.478
|55
|Malatya
|755.854
|56
|Manisa
|1.477.756
|57
|Mardin
|903.576
|58
|Mersin
|1.956.428
|59
|Muğla
|1.099.547
|60
|Muş
|389.127
|61
|Nevşehir
|320.150
|62
|Niğde
|374.492
|63
|Ordu
|768.087
|64
|Osmaniye
|564.123
|65
|Rize
|346.947
|66
|Sakarya
|1.123.693
|67
|Samsun
|1.392.403
|68
|Siirt
|332.369
|69
|Sinop
|225.848
|70
|Sivas
|631.401
|71
|Şanlıurfa
|2.265.800
|72
|Şırnak
|573.666
|73
|Tekirdağ
|1.208.441
|74
|Tokat
|614.141
|75
|Trabzon
|823.323
|76
|Tunceli
|85.083
|77
|Uşak
|374.405
|78
|Van
|1.112.013
|79
|Yalova
|311.635
|80
|Yozgat
|413.208
|81
|Zonguldak
|585.203