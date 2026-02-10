Muhtar da o vatandaş da o! İşte Türkiye'nin tek kişilik köyleri

Oran Yüzde 6,4

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısı 80 milyon 555 bin 475 olarak kaydedildi. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 93,6'sına karşılık geliyor. Büyükşehir statüsünde olmayan illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e düştü.