Kayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kazada sürücü ve 6 öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kayseri- Malatya kar yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında meydana geldi.

Kayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 7 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.