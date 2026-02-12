Kayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Kayseri-Malatya karayolunda öğrenci servisi bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir veli hayatını kaybederken, sürücü ve 6 öğrenci yaralandı.
- Kayseri-Malatya yolunun 65. kilometresinde öğrenci servisi TIR'a arkadan çarpması sonucu öğrenci velisi Hasan K. hayatını kaybetti.
- Kazada sürücü ve 6 öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
- AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuları kurtarırken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- Kaza sabah saatlerinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarındaki Bahçecik bayırında meydana geldi.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri- Malatya kar yolunda öğrenci servisinin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 65'inci kilometresi Pınarbaşı ilçesine yakın Bahçecik bayırında meydana geldi.Kayseri'de öğrenci servisi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 7 yaralı
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, TIR'a arkadan çarptı. Kazada serviste bulunan öğrenci velisi Hasan K., hayatını kaybetti, sürücü ile 6 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yolcuları kurtardı. 1'i ağır 7 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.