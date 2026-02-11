Sofrada tek tabak! Türkiye’de yalnız yaşayanlar 5,5 milyonu aştı

(Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur) 4 MİLYON SINIRINI GEÇTİ 2016'da 3 milyon 316 bin 894 olan tek kişilik hane sayısı, 2019'da 4 milyon sınırını geçti. 2022'de 5 milyon barajı aşılırken artış ivmesi sonraki yıllarda da sürdü. 2025'te kaydedilen 201 bin 781 kişilik artış, yalnız yaşam trendinin kalıcı hale geldiğini ortaya koydu. İstanbul’da yaşayanların memleket dağılım açıklandı: TÜİK verilerine göre ilk 20 il İstanbul’da yaşayanların memleket dağılım açıklandı: TÜİK verilerine göre ilk 20 il

(Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Yalnız Yaşayanların Adresi Büyükşehirler Yalnız yaşam tercihi en çok büyükşehirlerde yoğunlaştı. 2025 verilerine göre: İstanbul: 981 bin 614

Ankara: 400 bin 484

İzmir: 375 bin 380

Antalya: 206 bin 905

Bursa: 192 bin 914 Bu illeri Adana, Mersin, Konya, Balıkesir ve Kocaeli takip etti. Söz konusu 10 büyükşehirde yaşayan tek kişilik hane sayısı 2 milyon 768 bin 625'e ulaştı. Bu rakam, ülkedeki yalnız yaşayanların yarısından fazlasına karşılık geliyor.