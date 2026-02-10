Taner Çağlı itirafçı oldu: Mehmet Akif Ersoy'un “Şişe çevirmece” detayıyla yeni isimler verdi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı’nın itirafçı olduğu ve adli kontrolle tahliye edildiği ortaya çıktı. Çağlı’nın ifadesinde uyuşturucu trafiğine dair çok sayıda kişi ve mekanın adını verdiği öğrenildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddiaları ve “şişe çevirmece” detayı dikkat çekti.
"İSTEDİĞİM YERDEN UYUŞTURUCU GEÇİRİRİM"
Taner Çağlı ifadesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık'ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a dair de itiraflarda bulundu. Daha önceki ifadesinde Ersoy'u Ağustos ve Eylül aylarında Göcek'teki teknesinde gördüğünü söyleyen Çağlı, Ersoy'un "Ben istediğim yerden, hatta havalimanından bile uyuşturucu geçiririm. Kimse beni arayamaz" dediğini öne sürdü.
"UYUŞTURUCUYU UÇAKTAN GEÇİRDİĞİNİ SÖYLÜYORDU"
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre itirafçı olduğu son ifadesinde ise Çağlı, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu"diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ŞİŞE ÇEVİRMECE OYNAR"
Bunun yanı sıra Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'un kadınlara yaklaşımına dair çarpıcı bir detayı da paylaştı:
"Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" ifadelerini kullandı.