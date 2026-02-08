Siirt’te taşlı sopalı kavga! Köyde ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı
Siirt’te hayvan otlatma tartışması taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sarıtepe köyünde çıkan olayda 15 kişi yaralanırken, 10 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Siirt'in Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı.
- Kavga, hayvan otlatan grup ile hayvanların ekinlerine zarar verdiğini iddia eden grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle çıktı.
- Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında meydana geldi.Siirt'te hayvan otlatma kavgası!
15 YARALI
Hayvan otlatan grup ile hayvanların ekinlerine zarar verdiğini iddia eden grup arasında başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.