İstanbul'un göbeği Eminönü'nde banka soygunu! 112 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı
İstanbul Eminönü’nde bir bankaya giren kimliği belirsiz şüpheli, yaklaşık 112 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Eminönü'nde bir bankaya kimliği belirsiz kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.
Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.