Batman’da kuyumcuya maskeli soygun: 1 kiloya yakın altınla kaçtılar

Batman'ın Kültür Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanı, kar maskeli iki kişi tarafından soyuldu ve yaklaşık 1 kilogram altın çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Emin Yasak'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, iş yerine girerek vitrindeki altınların bir kısmını aldı. Bu sırada kuyumcu çalışanı soygunculara engel olmaya çalıştı. Şüpheliler, çalışanı darbederek aldıkları 1 kiloya yakın altınla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batman Kuyumcular Derneği Başkanı Şehmus Kaplan, yaşananlara ilişkin, "2 kar maskeli şüpheli, gelip bizim kuyumcu kardeşimizin iş yerine giriyorlar. Kurusıkıymış silahları. Biri havaya ateş ediyor. Biri de kabzasıyla çalışanın kafasına vuruyor. 1 kiloya yakın altını alıp kaçıyorlar. İnşallah en kısa zamanda bunlar yakalanır. Gereği yapılır. Kuyumculara sabah erken açmamalarını tavsiye ediyoruz. Saat 10.00 civarında açmalarını istiyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Batman'da kuyumcu soygunu

DESTEK AMACIYLA KEPENK KAPATTILAR

Soygunun ardından Batman'daki kuyumcular, meslektaşlarına destek amacıyla öğlene kadar kepenk kapattı. Batman Belediyesi önünde toplanan kuyumcular, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüşerek taleplerini dile getirdi.

Canalp, burada yaptığı açıklamada,"Türkiye'de 81 vilayet var. 81 vilayetin içerisinde aynen burada olduğu gibi mala karşı işlenmiş suçlar söz konusu olduğu zaman, bu şekildeki asayiş olaylarında 81 vilayetin içerisinde, en az yüz bin kişiye düşen olay sayısı olduğu il Batman. Bunu neyle inşa ettik? Beraberce inşa ettik. Hepimiz bu şekilde çalıştık, çabaladık, uğraştık, didindik ve güvenli şehir Batman'ı inşa ettik. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sıfır olay, sıfır asayiş olayı, öyle değil. En azı bizde ama bizde de oluyor ama olduğu zaman mesele nedir? Olduğu zaman onun faillerini yakalayabilmektir. Onların gereğini yapabilmektir. İnşallah yakın zamanda güzel haberi paylaşacağız sizinle"diye konuştu.

İş yerini kapatan kuyumcu Yahya Şebay ise, "Kınıyoruz bu olayı. Arkadaşımıza da geçmiş olsun diyoruz. Rabb'im sabırlar versin diyoruz. Bugün olan olaydan dolayı üzgünüz. Arkadaşımıza destek amaçlı dükkanlarımızı kapattık. Cuma namazında sonra dükkanları açıyoruz. Esnafımızın yüzde 99'u kapattı bugün. Herkes destek çıktı. Bir daha böyle bir olayın olmaması için Sayın Valimizle beraber bir tedbir alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu Faik Aytan da,"Sabah saatlerinde bir kuyumcu arkadaşımızın dükkanı soyuldu maalesef. Çok üzgünüz. Hepimiz destek için burada toplanmış bulunmaktayız. Dükkanlarımız kapalıdır. Destek için belediyenin önündeyiz. Vali Bey'in Batman için yaptığı hizmetler tartışılmaz. Vali Bey'in arkasındayız. Kendisinden tek bir isteğimiz var, silah ruhsatlarımıza acilen el atmasını istiyoruz"dedi.

Batman Kuyumcular Dernek Odası Başkanı Şehmus Kaplan ise, "1'inci Cadde, 2'nci Cadde ve Diyarbakır Caddesi için polis arkadaşlarımız devriye dolaşacaklar. Onu da dile getirdik. Bundan sonra inşallah bir daha böyle olaylar yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.