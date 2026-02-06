Anadolu'nun deprem hafızası: İlk bilimsel deprem kitabı İşaretnüma ne anlatıyor?

Kış aylarında yaşanan depremler sonrası devrilen sobaların sebep olduğu yangınlar, Bursa'nın birçok mahallesini tamamen yok etti.

Anadolu toprakları tarih boyunca sarsıntılarla şekillenmiş bir coğrafya olma özelliği taşır. Jeolojik yapısı nedeniyle Türkiye, geçmişten bugüne pek çok büyük depremle yüzleşmiştir. Dikkat çekici olan ise tarihsel kayıtlarda yer alan depremlerle günümüzde yaşanan afetlerin çoğu zaman aynı bölgelerde ve benzer özelliklerle tekrar etmesidir. Bu tekrar eden doğa olaylarını anlamamızı sağlayan en önemli kaynaklar geçmişte kaleme alınmış deprem kayıtlarıdır. Bu eserler arasında bilimsel verilerle hazırlanmış ilk deprem tarihi kitabı olarak kabul edilen İşaretnüma özel bir yere sahiptir.

19. yüzyılda yaşanan yıkıcı Bursa depremlerini merkeze alan İşaretnüma, yalnızca bir gözlem kitabı değil, aynı zamanda sistemli bir deprem kaydıdır. Çelebi, 1820 ile 1859 yılları arasında Bursa ve çevresinde meydana gelen tüm sarsıntıları tarihleri, etkileri ve yol açtığı zararlarla birlikte titizlikle not almıştır. Bu yönüyle eser Osmanlı'da sismoloji alanında öncü bir çalışma olarak kabul edilir.

Asıl adı Gökmenzade Seyyid Hüseyin Rifat Efendi olan ve Bursa'da yaşayan Gökmenzade Hacı Çelebi, Osmanlı döneminin önemli bilim insanlarından biridir.

1855 Bursa Depremlerini Anlatıyor

İşaretnüma'nın en çarpıcı bölümleri, 1855 yılında Bursa'da meydana gelen iki büyük depremi konu alır. Şubat ayında yaşanan ilk sarsıntı, geniş bir alanda büyük yıkıma yol açmış ardından gelen artçı depremler günlerce devam etmiştir. Yaklaşık kırk gün sonra ise gece saatlerinde yaşanan ikinci deprem ilkine kıyasla çok daha şiddetli hissedilmiş ve hasarı katbekat artırmıştır.

Gökmenzade, bu depremleri yalnızca anlatmakla kalmaz yer yarılmalarından sıcak su kaynaklarının ortaya çıkmasına, dağlardan kopan kayalardan çevre ilçelerdeki hasar dağılımına kadar pek çok ayrıntıyı aktarır.

Deprem bölgesi nereden nereye geldi