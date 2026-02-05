Paris'te başlayan hikaye... Hatun Çağrıcı'dan N'Golo Kante mesajı: Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah

N'Golo Kante ve Hatun Çağırıcı

Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur." dedi.