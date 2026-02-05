Paris'te başlayan hikaye... Hatun Çağrıcı'dan N'Golo Kante mesajı: Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah
Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante’nin Türkiye'ye gelişi, geçmişte çok konuşulan “Hatun Anne” hikâyesini yeniden gündeme taşıdı. Hatun Çağrıcı, Paris’te yaşadığı dönemde oğlu ile arkadaş olan ve evine sık sık misafir olan Kante hakkında konuştu. Yıldız futbolcunun mütevazı ve samimi kişiliğine dikkat çeken Çağrıcı "Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli bir çocuk. Türkiye’ye gelince beni bulur, ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" dedi.
Transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi renklerine bağladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ
Tıkanan transfer sürecini Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan temasları sırasında çözdü. Sarı-lacivertliler, dün(4 Şubat) akşam saatlerinde Türkiye'ye ayak basan tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Paris'te yaşadığı dönem Sivaslı diş hekimi Gökhan Çağrıcı ile samimiyet N'Golo Kante, Çağrıcı'nın evine misafir olmuştu.
Diş hekiminin annesi Hatun Çağrıcı'nın yaptığı yemekleri tadan Kante, 2021 yılında verdiği röportajda Türk kültürü ile tanıştığı söylemişti.
"O GELİR BENİ BULUR"
O dönem gündem olan ve N'Golo Kante'nin "Hatun Anne" diye seslendiği Hatun Çağrıcı transfer sonrası konuştu.
Çağrıcı, "Kante benim oğlumun arkadaşı. Bizimle çok samimi. Evimize geliyor, yemek yiyor. Çok temiz, çok dürüst, namazlı ve abdestli, çok mütevazi bir çocuk. İnşallah ülkemize hayırlı ve uğurlu olur." dedi.
"KANTE'YE KÖFTE YAPARIM"
Çağrıcı, "Türkiye'ye gelince evime davet ederim. Davet etmeye de gerek yok. O gelir beni bulur. Ona istediği mantıyı, köfteyi tattırırım inşallah" ifadelerini kullandı.