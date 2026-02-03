10 kişinin öldüğü kazadan ders alınmadı: Aynı firmanın otobüsü hız yaparken görüntülendi!

Aynı firmaya ait başka bir otobüsün kısa süre önce Antalya'da yaptığı kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 kişi yaralanmıştı.

10 ölümlü kazadaki firmaya ait bir başka otobüse, aşırı hız cezası. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

Paylaşılan görüntüde, otobüsün saatte 100 kilometre hızın üzerine çıkarak seyrettiği anlar yer aldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından söz konusu otobüs durdurulup, şoför hakkında cezai işlem uygulandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Burdur-Antalya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde hız sınırlarını aşarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği tespit edilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda; araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği için kurallara uymak hayati önem taşımaktadır."