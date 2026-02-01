PODCAST CANLI YAYIN

Antalya'da feci otobüs kazası: 8 ölü 26 yaralı var I Korkunç görüntüler

Antalya–Isparta karayolunda yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Antalya'da yolcu otobüsü yoldan çıkıp devrildi (Kaynak: İHA)

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda yaşandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" şeklinde açıklama yaptı.

