Antalya'da feci otobüs kazası: 8 ölü 26 yaralı var I Korkunç görüntüler

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" şeklinde açıklama yaptı.