Antalya'da feci otobüs kazası: 8 ölü 26 yaralı var I Korkunç görüntüler
Antalya–Isparta karayolunda yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda yaşandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Otobüs kazasında ilk belirlemelere göre, 8 vatandaşımız vefat etti 26 vatandaşımız yaralı" şeklinde açıklama yaptı.