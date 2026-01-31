4 katlı iş yerinde yangın paniği: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

