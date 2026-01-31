SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıSon dakika: Ataşehir Ferhatpaşa'da bir iş yerinde yangın çıktı!Son dakika: Ataşehir Ferhatpaşa'da bir iş yerinde yangın çıktı!Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 14:01 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ataşehir Ferhatpaşa'da bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Bunlar da Var 02:39Mersin’de şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu 30.01.2026Cuma 06:24Deniz İbişler'in denize atlayana kadar olan süreci nasıl gelişti? (İNFOGRAFİK) 30.01.2026Cuma 03:00Son dakika: Fenerbahçe Ademola Lookman için teklifini yaptı 30.01.2026Cuma 01:18Altın neden düşüyor? Küresel piyasalarda 2,5 trilyon dolar kayıp! 30.01.2026CumaCANLI YAYIN