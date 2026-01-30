Müge Anlı canlı yayın: Son bölüm yine olay yarattı! İşte yaşananlar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tansiyon son bölümde zirve yaptı. Aydınlatılamayan dosyalar, gündem yaratan iddialar ve beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlerken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

(9 aylık hamile kadın evini terk etti- Müge Anlı atv)

Müge Anlı son bölümde ne oldu?

Gündüz kuşağının fenomen programı Müge Anlı'da bu kez trajikomik bir vaka gündeme geldi. 9 aylık hamile eşinden 5 aydır haber alamayan genç damat eşini yapay zekâ ile hazırlanan fotoğraflarla kıskandırmaya çalıştı fakat yine geri döndüremedi. Hamile eşten 5 aydır haber alınamazken genç damat eşini yapay zekadan oluşturduğu gelin ve damat fotoğrafıyla kıskandırmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Ramaza İnik eşine canlı yayından seslendi ve evine dönmesini istedi. 9 aylık hamile İnik'in telefonlarına ulaşılamazken trajikomik olay Müge Anlı'da ekrana geldi.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE