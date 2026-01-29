Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale eden ekiper (Fotoğraf: İHA'dan alınmıştır)

Bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kimyasal kaplama fabrikasında korkutan yangın!

"ÖNLEMLER ALINDI"

A Haber muhabiri Yusuf Gül, yangına ilişkin son durumu aktardı:

Yangın geçtiğimiz dakikalarda çıktı. 112 ekiplerine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekipleri şu anda yangını tam anlamıyla söndürebilmek ve kontrol altına alabilmek için fabrikanın dört bir yanından yangına müdahale etmeye devam ediyor. Diğer yandan da çok sayıda itfaiye ekibinin, sağlık ekibinin bölgede olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii içeride bir vardiya var mıydı? Bununla alakalı henüz bir resmi açıklama yapılmadı ama o bölgeye baktığımız zaman özellikle fabrikadan fabrikaya değişkenlik gösteren mesai saatlerinin olduğunu da söyleyebiliriz.

"KİMYASAL MADDELER SİRAYET ETTİKÇE ALEVLER HIZLA BÜYÜYOR"

Bu anlamda orada önlemler de alındı. Tabii yangın Bursa'nın Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıktı. Kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrika olduğu belirlendi. Tabii içeride diğer yandan da çok sayıda kimyasal madde bulunmasından dolayı alevler o kimyasal malzemelere sirayet ettikçe yangın daha da büyüdü ve fabrikanın içini tam anlamıyla sardı da diyebiliriz. Ekipler bu anlamda çalışmalarını biraz daha yoğunlaştırmış durumda ama ekiplerin çalışmalarını zorlayan etkenlerden birisi hiç şüphesiz yangının kimyasal malzemelere sirayet etmesi. Bu anlamda temkinli bir şekilde ekiplerin yangına müdahale ettiklerini de söyleyebiliriz. Tabii diğer yandan da çok sayıda polisin de o bölgede olduğunu söyleyelim. Güvenlik önlemleri de alındı. O bölgeye vatandaşların şu anda özellikle giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Sadece sağlık ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin bölgeye girişlerine izin veriliyor.

"YANGIN FABRİKANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU SARDI"

Fabrikanın dört bir yanı sarılmış durumda. Diğer yandan da tabii yangının büyüklüğüne baktığımız zaman o görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Şu anda gökyüzünü kaplayan o kara dumanların olduğunu da söyleyebiliriz ve Nilüfer ilçesinin özellikle bu bölümüne baktığımız zaman yani Minareliçavuş Mahallesi'nin bölümünden bazı bölümlerden yangının net bir şekilde uzaktan da görüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan da tabii yanında da çeşitli ağaçların, bitkilerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ekipler alevlerin diğer tarafa geçmemesi için de önlemler aldı.

"BİTİŞİĞİNDE FABRİKALAR VAR"

Tabii bitişik nizamında bulunan fabrikaların olduğu da görülüyor. Bu anlamda alevlerin diğer fabrikalara, diğer işletmelere sirayet etmemesi için ekipler şu anda özellikle o bölümü de çevrelemiş durumda. Zor bir yangın. Neden zor bir yangın? Çünkü kimyasal yüzey kaplama üretimi yapan bir fabrika olduğu belirlendi. Bu anlamda ekipler o noktaya müdahale ettikçe zaman zaman küçük patlamalar da yaşanabiliyor. Tabii bu küçük patlamalar yangının yanmayan diğer bölümlere geçmesine de neden oluyor.