Denizli'de memur servisi devrildi: Hemşire Kadriye Koçan hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Denizli'den Buldan'a, çoğunluğu Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Buldan Aile Sağlığı Merkezi personelini taşıyan, A.R.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak üzüm bağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.