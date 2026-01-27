PODCAST CANLI YAYIN
Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü 25 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan (23) hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

