Memurları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü 25 yaralı
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 10:57
Denizli'nin Buldan ilçesinde memurları taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada ameliyat hemşiresi Kadriye Koçan (23) hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.