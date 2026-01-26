Yanan evinin önünde kedisine sarılıp ağlamıştı! Bolulu “Ali Dede” yaşamını yitirdi

Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı fotoğrafla tanınan 93 yaşındaki Ali Meşe vefat etti (Takviim.com.tr)



Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkiye'de ve dünyada gündem olan fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali Meşe'ye yardım yapılacağını duyurmuştu. Sonrasında Ali Meşe, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu.