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Ali Dede dayanışması

Ali Dede dayanışması
Bolu Valisi Aydın Baruş, Mudurnu İlçesi'nde, evindeki sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangın sonucunda evi kullanılamaz hale gelen ve elinden yaralanan 83 yaşındaki Ali Meşe'yi hastaneye götürerek tedavi edilmesini sağladı.


Sosyal medyada da birçok kişi, Meşe'ye destek olmak istediklerini açıkladı. Bazı zengin işadamlarının da maddi destekte bulunacakları öğrenildi.
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