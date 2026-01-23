Viral TikTok rutinlerini unutun! İşte cilt bakımında doğru sıralama...

Serumlar, yağlar, reçeteli kremler, nemlendiriciler… Cilt bakımına biraz ilgi duymaya başladığınız anda ürün sayısının hızla arttığını fark edersiniz. Her biri için farklı vaatler, bilimsel terimler ve sosyal medyada dolaşan karmaşık rutinler ise kafa karışıklığını daha da artırır. Oysa dermatologlar trend odaklı ve karmaşık rutinler yerine basit, düzenli ve doğru sıralamayla uygulanan cilt bakımını öneriyor.

(Cilt bakımında doğru ürün sıralaması, kullanılan ürünlerin etkisini doğrudan belirliyor- Kaynak: Takvim arşiv foto) En Çok Karıştırılan Konu: Ürünleri Katmanlama DailMail'de yer alan habere göre cilt bakımında en sık sorulan sorulardan biri ürünlerin hangi sırayla uygulanması gerektiği ve her adım arasında ne kadar beklenmesi gerektiği. Bu noktada Dermatolog Dr. Derrick Phillips, doğru katmanlama için net kurallar ve kaçınılması gereken hataları paylaşıyor.