Viral TikTok rutinlerini unutun! İşte cilt bakımında doğru sıralama...
Cilt bakımında doğru ürün sıralaması etkili sonuçlar için kritik öneme sahip. Serumdan reçeteli krem ve nemlendiriciye kadar her ürünün doğru zamanda uygulanması cilt bariyerini korurken tahriş riskini azaltıyor. Uzmanlar ürünlerin hafiften yoğuna doğru uygulanmasını öneriyor.
Serumlar, yağlar, reçeteli kremler, nemlendiriciler… Cilt bakımına biraz ilgi duymaya başladığınız anda ürün sayısının hızla arttığını fark edersiniz. Her biri için farklı vaatler, bilimsel terimler ve sosyal medyada dolaşan karmaşık rutinler ise kafa karışıklığını daha da artırır. Oysa dermatologlar trend odaklı ve karmaşık rutinler yerine basit, düzenli ve doğru sıralamayla uygulanan cilt bakımını öneriyor.
En Çok Karıştırılan Konu: Ürünleri Katmanlama
DailMail'de yer alan habere göre cilt bakımında en sık sorulan sorulardan biri ürünlerin hangi sırayla uygulanması gerektiği ve her adım arasında ne kadar beklenmesi gerektiği. Bu noktada Dermatolog Dr. Derrick Phillips, doğru katmanlama için net kurallar ve kaçınılması gereken hataları paylaşıyor.
Reçeteli Kremler Diğer Ürünlerle Birlikte Kullanılabilir mi?
Çoğu durumda reçeteli cilt bakım ürünleri, diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. Ancak burada zamanlama ve içerik seçimi kritik önem taşır.
Dr. Phillips'e göre reçeteli kremler her zaman:
- Temiz ve kuru cilde,
- Rutinin ilk adımı olarak uygulanmalı,
- Sonrasında ise en az 5–10 dakika emilmesi beklenmelidir.
Bu sürenin ardından cilt bariyerini destekleyen nazik ve nemlendirici ürünler kullanılabilir. Ancak doktor önerisi olmadan reçeteli ürünleri peeling asitleri, güçlü retinoidler veya yoğun aktif içeriklerle birlikte kullanmak tahriş riskini artırabilir.
Sabah rutininde ise yüksek faktörlü geniş spektrumlu güneş koruyucu mutlaka son adım olmalıdır. Çünkü birçok reçeteli ürün cildi güneşe karşı daha hassas hale getirir.
Katmanlama Yaparken Yapılmaması Gereken Hatalar Neler?
Cilt bakımında "fazlası daha iyidir" anlayışı her zaman geçerli değildir. Uzmanlara göre en sık yapılan hatalar şunlar:
- Aynı rutinde çok fazla aktif içerik kullanmak
- Peeling ürünlerini üst üste uygulamak
- Güneş koruyucuyu atlamak
- Ürünler arasında emilim süresi tanımamak
Genel kural olarak bir ürünü sürdükten sonra diğerine geçmeden önce 5–10 dakika beklemek ürünlerin etkisini artırır ve tahrişi önler.
Cilt Bakımında Altın Kural: İnceden Kalına
Dr. Phillips'in altını çizdiği en önemli kural ise oldukça net:
Ürünler her zaman en hafiften en yoğuna doğru uygulanmalı.
- Su bazlı serumlar
- Jel veya hafif losyonlar
- Kremler
- Yağlar
Örneğin serumlardan önce yoğun bir krem sürmek serumun içindeki aktif maddelerin cilde ulaşmasını engelleyebilir. Eğer yağ kullanıyorsanız bu adımı her zaman rutinin sonuna bırakmalısınız.
Mükemmel Katmanlama Rutini Nasıl Olmalı?
Sabah Rutini
- Gece boyunca biriken yağı ve kiri arındırmak için nazik bir temizleyici ile başlayın.
- Reçeteli ürün kullanıyorsanız temiz ve kuru cilde uygulayın ve emilmesini bekleyin.
- Ardından antioksidan veya peptit içeren hafif bir serum ve nemlendirici sürün.
- Rutini mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş kremi ile tamamlayın.
Akşam Rutini
- Makyaj, güneş kremi ve çevresel kirleri temizlemek için cildi iyice arındırın.
- Reçeteli ürünleri bu aşamada uygulayın.
- Nemlendirici bir serum kullanabilir, cildiniz uygunsa retinol ekleyebilirsiniz.
- Son adımda ise cilt bariyerini destekleyen seramid bazlı bir gece kremi ile rutini tamamlayın.
Özetle
Cilt bakımında başarı ürün sayısından çok doğru sıralama ve düzenli kullanım ile gelir. Ürünleri hafiften yoğuna doğru uygulamak, adımlar arasında cilde zaman tanımak ve güneş koruyucuyu asla ihmal etmemek sağlıklı bir cilt için temel kurallardır.