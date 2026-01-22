Gözlerdeki saatli bomba! Bu belirtileri yaşıyorsanız glokom olabilirsiniz
Sessizce ilerleyen glokom milyonlarca kişiyi fark edilmeden görme kaybına sürüklüyor. Uzmanlara göre vakaların yarısından fazlası teşhis edilmezken yaşlanan nüfusla birlikte glokoma bağlı körlük riski hızla artıyor.
Yeni araştırmalar, glokomun sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'de bir milyondan fazla kişinin bu sinsi göz hastalığıyla yaşadığı tahmin edilirken, vakaların yarısından fazlasının hâlâ teşhis edilmediği belirtiliyor. Uzmanlara göre glokom, belirti vermeden ilerlediği için "sessiz körlük" olarak tanımlanıyor ve erken tanı olmazsa kalıcı görme kaybına yol açabiliyor.
Yaşlanan Nüfus Riski Katlıyor: 2060 İçin Korkutan Senaryo
Oftalmoloji Enstitüsü'nün nüfus projeksiyonlarına dayanan analizine göre, 2060 yılına kadar 40 yaş üstü glokom hastası sayısı 1,6 milyonu aşabilir. Özellikle 75 yaş üzeri bireyler ve etnik risk gruplarında artışın çok daha hızlı olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, bu yükselişin sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir yük oluşturacağı konusunda uyarıyor.
Geç Teşhis Görme Kaybını Artırıyor
Araştırmaya göre İngiltere'de glokom hastalarının yüzde 40'ından fazlası, hastalık çok geç fark edildiği için önlenebilir görme kaybı yaşıyor. Göz içi basıncının artmasıyla optik sinirin zarar görmesi sonucu gelişen glokom, çoğu zaman ancak rutin göz muayeneleri sırasında tespit edilebiliyor.
Uzmanlar, mevcut durumda iyi donanımlı sağlık sistemlerinde bile vakaların yaklaşık yarısının tanısız kaldığını vurguluyor.
Erken Tanı Hayat Kurtarıyor: Düzenli Göz Muayenesi Şart
Glokomun kesin bir tedavisi bulunmasa da, erken teşhis edilen vakalarda göz damlaları, lazer tedavisi ve cerrahi yöntemlerle hastalığın ilerlemesi büyük ölçüde yavaşlatılabiliyor.
Yetkililer, yetişkinlerin en az iki yılda bir göz muayenesi yaptırması gerektiğini hatırlatırken; ailesinde glokom öyküsü olanlar, diyabet hastaları ve 50 yaş üzerindeki bireyler için daha sık kontroller öneriliyor. Uzmanlara göre erken tanı, körlüğü önlemenin en etkili yolu.