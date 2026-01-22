Gözlerdeki saatli bomba! Bu belirtileri yaşıyorsanız glokom olabilirsiniz

Yeni araştırmalar, glokomun sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. İngiltere'de bir milyondan fazla kişinin bu sinsi göz hastalığıyla yaşadığı tahmin edilirken, vakaların yarısından fazlasının hâlâ teşhis edilmediği belirtiliyor. Uzmanlara göre glokom, belirti vermeden ilerlediği için "sessiz körlük" olarak tanımlanıyor ve erken tanı olmazsa kalıcı görme kaybına yol açabiliyor.