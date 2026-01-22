Marmaris Körfezi’nde hortum paniği! O anlar kamerada

Muğla 'nın önemli tatil noktalarından biri olan Marmaris 'te fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına ve sağanak nedeniyle Marmaris Körfezi açıklarında hortum oluştu. Hortum, dakikalar içinde kıyı şeridine doğru ilerleyerek liman ve marinaya kadar geldi. Hortumu fark eden vatandaşlar güvenli alanlara sığınırken, liman ve marina bölgesinde etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Hortumu bölgede bulunan vatandaşlar korku içerisinde cep telefonları ile görüntülerken, görüntülerde hortumun deniz üzerinde büyüyerek limana doğru ilerlemesi ve vatandaşların tedirginlikleri yer aldı.