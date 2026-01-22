Marmaris Körfezi’nde hortum paniği! O anlar kamerada
Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte Marmaris Körfezi açıklarında denizde kısa süreli hortum oluştu. Yalancıboğaz ve körfez içinde ilerleyen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
Muğla'nın önemli tatil noktalarından biri olan Marmaris'te fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.Marmaris Körfezi’nde hortum paniği!
Fırtına ve sağanak nedeniyle Marmaris Körfezi açıklarında hortum oluştu. Hortum, dakikalar içinde kıyı şeridine doğru ilerleyerek liman ve marinaya kadar geldi. Hortumu fark eden vatandaşlar güvenli alanlara sığınırken, liman ve marina bölgesinde etkili olan hortum bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.
Hortumu bölgede bulunan vatandaşlar korku içerisinde cep telefonları ile görüntülerken, görüntülerde hortumun deniz üzerinde büyüyerek limana doğru ilerlemesi ve vatandaşların tedirginlikleri yer aldı.
Yalancıboğaz ve körfez içinde küçük çapta hasara neden olan hortum sonrasında yetkililer benzer doğa olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.