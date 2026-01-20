Bursa'da şüpheli ölüm: Şadan Kaladağ evinde ölü bulundu | Kapı neden açıktı?

KAPI NEDEN AÇIKTI?

Kaladağ'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşsiz olduğu öğrenilen Kaladağ'ın zaman zaman evinin kapısını kapatmayı unuttuğu ve daire kapısının bu nedenle açık olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.