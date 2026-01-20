Bursa'da alkollü sürücü yol kenarında ağaca çarptı: 2 genç kız hayatını kaybetti!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı korkunç bir kaza meydana geldi. Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Sürücünün 144 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken kazada 24 yaşındaki Sena Arslan ve 23 yaşındaki Şilan Kızılveren hayatını kaybetti.
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Kaza, saat 01.45 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde meydana geldi.
Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Feci kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Selahattin Y. (27) ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklada, sürücü Selahattin Y.'nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.