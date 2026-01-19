Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kripto para platformuna dava açtı

İnter'indünyaca ünlü yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu fotoğrafını izinsiz olarak kullanan kripto para platformuyla 2022 yılında davalık olmuştu. Çalhanoğlu, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulduğu fotoğraflarını reklam amacıyla izinsiz kullanan kripto platformu şirketine 2,5 milyonluk tazminat davası açtı.

İMAJ HAKKIM TACİZ EDİLDİ

Çalhanoğlu, mahkemeye sunduğu dilekçesinde kripto alım satım yapan firmanın görüntülerini izin almaksızın hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya platformlarında kullandığını belirtti. firmanın kendisinin imaj hakkını taciz ettiğini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Çalhanoğlu'nun istediği tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Haber: Armağan Yılmaz