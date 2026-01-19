Atlas’ın ölümünün ardından tehdit zinciri: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesine tehdit mesajları attıkları ve sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Güngören'de 14 Ocak'ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece dosyada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.Atlas'ın bıçaklandığı an kamerada! | VİDEO
2 ALÇAK ŞEHİR DIŞINDA YAKALANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları tespit edilen 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilirken, başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
ATLAS'I CANİCE KATLETTİLER
Öte yandan cinayetin, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde meydana gelmişti. Atlas Çağlayan ile E.Ç. (15) arasında "yan baktın" iddiasıyla çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, E.Ç'nin "sustalı" olarak tabir edilen bıçakla Çağlayan'ı yaraladığı ortaya çıkmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından yakalanan ve 18 yaşından küçük olan E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.