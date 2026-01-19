Atlas’ın ölümünün ardından tehdit zinciri: 3 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Güngören'de 14 Ocak'ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 2 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece dosyada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

Atlas'ın bıçaklandığı an kamerada! | VİDEO

2 ALÇAK ŞEHİR DIŞINDA YAKALANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları attıkları tespit edilen 3 şüpheliden 2'sinin şehir dışında yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilirken, başka bir ilde yakalanan 2 şüphelinin savcılık ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Savcılıkta ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.