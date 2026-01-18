PODCAST CANLI YAYIN
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar: Çamlıca beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar: Çamlıca beyaza büründü

İstanbul günlerdir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Kentin yüksek kesimlerinde kar, sabaha karşı yeniden kendisini hatırlattı.Anadolu Yakası'nın güzide mekanlarından biri olan Çamlıca Tepesi beyaz gelinliğini giydi.

