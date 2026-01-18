İstanbul'un yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı | Beylikdüzü'nde beyaz örtü
İstanbul günlerdir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Kentin yüksek kesimlerinde kar, sabaha karşı yeniden kendisini hatırlattı. Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Megakent İstanbul'da yüksek kesimlerde bulunan bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
CADDE VE SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Yüksek kesimlerdeki bazı ilçelerde başlayan yağışın ardından sokaklar beyaza büründü.
İstanbul Beylikdüzü'nde araçların üzeri karla kaplandı.
HAVA NASIL OLACAK?
Peki, İstanbul'da gün boyu hava nasıl olacak?
