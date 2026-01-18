İstanbul'da kar ve buzlanma | Kuzey Çevre Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi: 11 yaralı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kazaları da beraberinde getirdi. Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde servis minibüsü kayganlaşan yolda devrildi. Elim kaza 11 kişi yaralandı. Bölgeden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı kaza haberleri peş peşe geldi.
Kuzey Çevre Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkisinde İstanbul Havalimanı istikametine seyir halindeki F.S. idaresindeki 34 LPT 868 plakalı servis minibüsü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs içerisinde sıkışan kişiler bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.