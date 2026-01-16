Adana'da çocuklarını katleden baba Sergen Altunbaş'ın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

ʺBir kadın vezir de eder, rezil deʺ paylaşımı (DHA)

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZLARI

Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından,"Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı paylaşım yapıp, eşini övdüğü görüldü. Aile faciasının ardından, çiftin sosyal medyada paylaştığı mutlu aile görüntüleri dikkat çekti. Bir süre önce ABD'ye yerleşip maddi durumlarını iyileştiren ailenin, yaptıkları seyahatleri ve yaşadıkları güzel anları çok sayıda video ile paylaştığı görüldü.Morgda otopsi işlemleri devam eden baba ve 2 çocuğunun ilerleyen saatlerde toprağa verilmesi bekleniyor.