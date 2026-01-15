Adana’da aile faciası: Baba çocuklarını öldürüp intihar etti

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce G.A. ile Sergen Altunbaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.A.'nın evi terk ettiği, eşinin geri dönmemesi üzerine Sergen Altunbaş'ın cinnet getirdiği öne sürüldü.