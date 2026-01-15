PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da aile faciası: Baba çocuklarını öldürüp intihar etti

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşanan aile faciasında, cani adam iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından zanlının otomobili yakınlar tarafından kundaklanırken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce G.A. ile Sergen Altunbaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.A.'nın evi terk ettiği, eşinin geri dönmemesi üzerine Sergen Altunbaş'ın cinnet getirdiği öne sürüldü.

Adana'da vahşet: eşi evi terk etti, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti, İHA

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Altunbaş'ın, yanında bulunan tabancayla çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ı vurduğu, ardından aynı silahla intihar ettiği belirtildi.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba Sergen Altunbaş ile çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adana'da vahşet: eşi evi terk etti, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti, İHA

CANİ ADAMIN ARACINI KUNDAKLADILAR

Acı haberi alan G.A.'nın yakınları olay yerine geldi. Yakınların, Sergen Altunbaş'a ait otomobili kundakladığı öğrenildi.

Adana'da vahşet: eşi evi terk etti, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti, İHA

Olay yerindeki incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

