Sofralar paylaştıkça bereketlenir! Tam kıvamında pofuduk kandil pişisi tarifi

Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü eda edilecek. Manevi atmosferin hissedildiği bu mübarek gecede paylaşma geleneği sofralara bereket katıyor.



Yapılışı:

Geniş bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki sütü ve ılık suyu alın. Üzerine instant maya ile toz şekeri ekleyip karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 5 dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyerek dinlendirin. Kabaran karışıma sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Unun tamamını bir kerede eklemeyin. Ele yapışmayan oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yaklaşık 7-8 dakika yoğurun. (Toplamda 7-8 su bardağı un kullanmış olacaksınız ancak unu kontrollü eklemek önemlidir.)

Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle veya streç filmle kapatın. Oda sıcaklığında hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 30 dakika mayalandırın. Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın. Ellerinizi sıvı yağ ile hafifçe yağlayarak bu parçaları yuvarlayın.

Her bir bezeyi ortasından parmağınızla delerek simit şeklini verin (veya istediğiniz farklı bir şekil verebilirsiniz). Geniş ve derin bir tavaya bol miktarda sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. Hazırladığınız pişileri kızgın yağa atın. Her iki tarafı da güzelce pembeleşene kadar kızartın. Pişileri kızartırken çok sık çevirmemeye özen gösterin. Kızaran pişileri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis yapın.