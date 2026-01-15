Sofralar paylaştıkça bereketlenir! Tam kıvamında pofuduk kandil pişisi tarifi
Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede paylaşmanın bereketi sofralara yansırken ikramlıklar hazırlanmaya başladı. İşte tam kıvamında pofuduk kandil pişisi tarifi…
Miraç Kandili, bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü eda edilecek. Manevi atmosferin hissedildiği bu mübarek gecede paylaşma geleneği sofralara bereket katıyor.
Kandil pişisi nasıl yapılır?
Malzemeler: (200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle)
- 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
- 2.5 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)
- 1 paket instant maya (10 gram)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 7-8 su bardağı un (kontrollü ekleyin, ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar)
- Kızartmak için bol sıvı yağ
Yapılışı:
Geniş bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki sütü ve ılık suyu alın. Üzerine instant maya ile toz şekeri ekleyip karıştırın. Bu karışımı yaklaşık 5 dakika kadar mayanın kabarmasını bekleyerek dinlendirin. Kabaran karışıma sıvı yağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
Unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Unun tamamını bir kerede eklemeyin. Ele yapışmayan oldukça yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yaklaşık 7-8 dakika yoğurun. (Toplamda 7-8 su bardağı un kullanmış olacaksınız ancak unu kontrollü eklemek önemlidir.)
Yoğurduğunuz hamurun üzerini temiz bir bezle veya streç filmle kapatın. Oda sıcaklığında hamur iki katına çıkana kadar yaklaşık 30 dakika mayalandırın. Mayalanan hamurdan mandalinadan biraz daha küçük parçalar koparın. Ellerinizi sıvı yağ ile hafifçe yağlayarak bu parçaları yuvarlayın.
Her bir bezeyi ortasından parmağınızla delerek simit şeklini verin (veya istediğiniz farklı bir şekil verebilirsiniz). Geniş ve derin bir tavaya bol miktarda sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. Hazırladığınız pişileri kızgın yağa atın. Her iki tarafı da güzelce pembeleşene kadar kızartın. Pişileri kızartırken çok sık çevirmemeye özen gösterin. Kızaran pişileri kağıt havlu serilmiş bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTALARA DİKKAT
Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız, pişileriniz o kadar yumuşak olur. Kızartma sırasında yağın çok kızgın olması önemlidir aksi halde pişileriniz yağ çeker. Hamura şekil verirken ellerinizi yağlamak hamurun elinize yapışmasını önler ve kolaylık sağlar.