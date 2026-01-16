Şanlıurfa'da kanala düşmüştü: Cansız bedeni Suriye'de bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü Halil Gündüz isimli vatandaşımızı arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür. Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz"denildi.