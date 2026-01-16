Bahçelievler’de 3 milyonluk 'maske'li vurgun!
Maskeli ve silahlı şüpheli, Bahçelievler’de bir kuyumcudan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
MÜŞTERİ GİBİ GİRİP SİLAHINI ÇEKTİ
Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri gibi iş yerine giren maskeli şüpheli, silahını iş yeri sahibine doğrultarak tehdit etti ve yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibinin sakin olma çağrısının ardından altınlar çantaya konuldu.
3 MİLYON LİRALIK ALTINLA KAÇTI
Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alan şüpheli, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
ALARM ÇALDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ
Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basılması üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
SOYGUN ANI KAMERADA
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girişi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar ile içeride bulunan kadın müşterinin panik yaşadığı anlar saniye saniye kaydedildi.