PODCAST CANLI YAYIN

Bahçelievler’de 3 milyonluk 'maske'li vurgun!

Maskeli ve silahlı şüpheli, Bahçelievler’de bir kuyumcudan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi:
Bahçelievler’de 3 milyonluk 'maske'li vurgun!

Bahçelievler'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın hırsızlığı kamerada, DHA

MÜŞTERİ GİBİ GİRİP SİLAHINI ÇEKTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri gibi iş yerine giren maskeli şüpheli, silahını iş yeri sahibine doğrultarak tehdit etti ve yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibinin sakin olma çağrısının ardından altınlar çantaya konuldu.

İstanbul Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın hırsızlığı kamerada, DHA

3 MİLYON LİRALIK ALTINLA KAÇTI

Yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alan şüpheli, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın hırsızlığı kamerada, DHA

ALARM ÇALDI, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basılması üzerine polis ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın hırsızlığı kamerada, DHA

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girişi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar ile içeride bulunan kadın müşterinin panik yaşadığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler