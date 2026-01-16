Bahçelievler’de 3 milyonluk 'maske'li vurgun!

Bahçelievler 'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bahçelievler'de 3 milyon liralık altın hırsızlığı kamerada, DHA

MÜŞTERİ GİBİ GİRİP SİLAHINI ÇEKTİ

Olay, saat 18.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müşteri gibi iş yerine giren maskeli şüpheli, silahını iş yeri sahibine doğrultarak tehdit etti ve yanında getirdiği çantaya altınların doldurulmasını istedi. İş yeri sahibinin sakin olma çağrısının ardından altınlar çantaya konuldu.