Maskeli soyguncu kuyumcuyu bastı: 3 milyonluk altınla kaçtı

Bahçelievler’de müşteri gibi kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şüpheli, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

