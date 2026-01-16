Maskeli soyguncu kuyumcuyu bastı: 3 milyonluk altınla kaçtı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıMaskeli soyguncu kuyumcuyu bastı: 3 milyonluk altınla kaçtıMaskeli soyguncu kuyumcuyu bastı: 3 milyonluk altınla kaçtıGiriş Tarihi: 16 Ocak 2026 01:46 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Bahçelievler’de müşteri gibi kuyumcuya giren silahlı ve maskeli şüpheli, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bunlar da Var 01:20GOL | Bodrumspor 1-2 Konyaspor (Sander Svendsen) 15.01.2026Perşembe 01:37GOL | Eyüpspor 1 - 1 Iğdır FK (Umut Bozok) 15.01.2026Perşembe 00:47Çekmeköy’de park kavgası dehşeti! Keser ve sopayla saldırdılar: O anlar kamerada! 15.01.2026Perşembe 01:05GOL | Erzurumspor FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (Salih Sarıkaya) 15.01.2026PerşembeCANLI YAYIN