Adliyede kadın hakimi vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'a tutuklama talebi
İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla vuran Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının silahla hakimi yaraladığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.
HAKİMİ HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI
Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.
SAVCI MAHKEMEYE SEKV EDİLDİ
Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi tamamlanan Kılıçaslan 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemeye sevk edildi.