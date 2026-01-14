Adliyede kadın hakimi vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının silahla hakimi yaraladığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti.





HAKİMİ HÜKÜMLÜ ÇAYCI KURTARDI



Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.



Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.