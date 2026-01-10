CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay emekle oynayarak intikam aldı

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, oğul Kazar'ın işten atılması babası Dursun Ali Kazar'ı üzdü. Oğlunun henüz 1 yıllık evli olduğunu belirten Kazar "Harmandalı Çöplüğü kapatılsın diye hukuk mücadelesi başlattığım için oğlumun ekmeği ile oynadılar. Bugüne kadar hiçbir disiplin cezası olmayan, hakkında tutulmuş bir tane bile tutanak bulunmayan oğlumun iş akdini tazminatsız olarak sona erdirdiler. Yazıklar olsun" diye konuştu.

CHP'li Cemil Tugay tarafından işten çıkarılan oğul Tarık Kazar (takvim.com.tr)

NEREDE HAK, NEREDE ADALET

Kazar "Katı Atık Daire Başkanı Ramazan Arslan beni 'Harmandalı ile uğraşma, bedeli ağır olur' diye tehdit edip uyardı. Baskıya boyun eğmeden mücadele ettim. Yaşananlar hak, hukuk, adalet diyenlerin ikiyüzlülüğünde başka bir şey değil. Ben Harmandalı halkının doğasını, yeraltı sularını korumak, insanların can ve mal güvenliklerini garanti altına almak isterken onlar maalesef canları yok etmek için çalışıyorlar. Eğer bedeli buysa yapacak bir şey yok. İşsiz bıraktığım için oğlumdan özür diliyorum" dedi.