Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da kaydedilen son gelişmeler...

NE OLMUŞTU?

Isparta'da 5 Aralık'ta yaşanan olayda 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası çoban Ferdi Özdemir'in başı bedeninden ayrılmış halde cansız bedeni bulundu. Özdemir'in cesedi, yanmış otomobiline yakın bir noktada tespit edilirken cinayetin son derece vahşi şekilde işlendiği belirlendi. Müge Anlı yeni bölümde Isparta'daki kesik baş cinayetine ilişkin dosya sürüyor. Eş Ümran Özdemir yayın sonrası uygulamadan biriyle tanıştığını ve konuştuğunu kabul etti. Konuştuğu kişiyle oyunda tanıştığını ve tır şoförü olduğunu açıkladı.Özdemir, 3 aydır tanıştığı kişinin Isparta'ya gelmediğini sadece yazıştıklarını ifade etti.