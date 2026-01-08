Kaldırımda yürürken çatıdan düşen kar can aldı! 21 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti

Bitlis Tatvan'da yaşayan Ayşe İder (21), önceki gün Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyordu. Ancak 8 katlı bir binanın çatısından kar kütlesi üzerine düştü. Genç kadın, ağır yaralandı. Yoldan geçen kişiler tarafından karın altından çıkarılan İder, çağırılan ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İder, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, Karataş Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Tatvan Belediyesi'ne ait araçla Küçüksu Köyü Mezarlığı'na getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tatvan Belediyesi, çatılardaki kar ve buzların temizlenmesi için anonslar yaparak vatandaşları uyardı.

