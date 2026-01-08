PODCAST CANLI YAYIN

Fırtına Kuzey Marmara'da tır devirdi: O anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 TIR ile kamyonet devrildi. TIR’lardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 tır ile kamyonet devrildi.

TIRIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, tırlardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Fırtına Kuzey Marmara'da tır devirdi: O anlar kamerada-2

Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.

Fırtına Kuzey Marmara'da tır devirdi: O anlar kamerada-3

Tırlardan birinin sürücüsü devrilen aracın kabininden böyle çıktı (İHA)

