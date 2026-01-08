Fırtına Kuzey Marmara'da tır devirdi: O anlar kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 TIR ile kamyonet devrildi. TIR’lardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
TIRIN DEVRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, tırlardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.