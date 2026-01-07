Eliyle domuz yakalayan Şenel Yılmaz konuştu: Ensesinden tuttum

Görüntüleri global olarak yayılan ve isminin Şenel Yılmaz olduğu öğrenilen vatandaş o anları anlattı.

Şenel Yılmaz isimli vatandaş yaban domuzunu eliyle yakaladı

Yaptığının anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini söyledi.

Karlı yolda domuzu elleriyle yakalayan adam konuştu: "Bir anı olsun diye yakaladım, kimseye tavsiye etmem"

İLK DEĞİL BU KEZ ANI OLSUN DİYE KAMERAYA ALDIM

Yılmaz, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.