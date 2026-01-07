Eliyle domuz yakalayan Şenel Yılmaz konuştu: Ensesinden tuttum
Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda seyreden Şenel Yılmaz isimli bir vatandaş yaban domuzu sürüsünden bir domuzu elle yakaladı. Sosyal medyada viral olan görüntülerin ardından konuşan Şenel Yılmaz daha önce de domuz yakaladığını belirterek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum." ifadelerini kullandı.
Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda karşılaştığı yaban domuzu sürüsünden bir yavruyu araçtan inerek kovalayıp eliyle yakalayan vatandaş sosyal medyanın gündemine oturdu.
Görüntüleri global olarak yayılan ve isminin Şenel Yılmaz olduğu öğrenilen vatandaş o anları anlattı.
Yaptığının anlık bir refleks olduğunu ve kimseye örnek olmaması gerektiğini söyledi.Karlı yolda domuzu elleriyle yakalayan adam konuştu: "Bir anı olsun diye yakaladım, kimseye tavsiye etmem"
İLK DEĞİL BU KEZ ANI OLSUN DİYE KAMERAYA ALDIM
Yılmaz, "Köyümden Erfelek'e gelirken domuz sürüsüyle karşılaştık. Daha önce de yakalamıştım ama o zaman kameraya almamıştım. Bu sefer bir anı olsun diye yakaladım ve sonra saldım. Kimse buna özenmesin. Büyükleri insanı parçalayabilir" dedi.
"KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM"
Yakalama anında kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirten Yılmaz, "Kucağıma aldığımda karın içine battık. Domuzu önüme koyarak kardan çıkabildim. Benim için kötü bir an değildi, aksine güzel bir anıydı. Videolarda sonradan fark ettim, sigara da yanıyormuş. Domuza zarar vermedim, amacım zarar vermek olsaydı salmazdım" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğinin altını çizerek, "Enseden tutup kafa kısmını kendime yanaştırmadım. Aksi halde insanı kesebilir, parçalayabilir. Kesinlikle önermiyorum" diye konuştu.