Karlı yolda domuzu elleriyle yakalayan adam konuştu: "Bir anı olsun diye yakaladım, kimseye tavsiye etmem"

"ANLIK BİR REFLEKSTİ, KİMSE ÖZENMESİN"

Domuzu yakalayan Şenel Yılmaz (41), yaşananların tamamen anlık bir refleks olduğunu belirterek kimseye örnek olmaması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, köyünden Erfelek'e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını, daha önce de benzer bir durum yaşadığını ancak bu kez anı olsun diye kameraya aldığını söyledi.

KAR 1 METREYİ AŞTI, KUCAĞINDA TAŞIDI

Yakalama anında kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olduğunu anlatan Yılmaz, domuzu kucağına aldığında birlikte kara battıklarını, domuzu önüne alarak kardan çıkabildiğini ifade etti. O anın kendisi için kötü değil, aksine güzel bir anı olduğunu dile getirdi.

"DOMUZA ZARAR VERMEDİM"

Yılmaz, domuza zarar vermediğinin altını çizerek, amacının zarar vermek olmadığını, yakaladıktan sonra hayvanı serbest bıraktığını söyledi. Videoyu izlerken elindeki sigaranın yandığını sonradan fark ettiğini de ekledi.

"YABAN HAYVANLARINA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Bilinçsiz kişilerin yaban hayvanlarına yaklaşmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, büyük domuzların insanı ciddi şekilde yaralayabileceğini belirterek, kesinlikle kimseye böyle bir davranışı önermediğini söyledi.