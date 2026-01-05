Haberler

Hatay’da yürek burkan çağrı! SMA’lı Yasmin için zaman daralıyor... Aile destek bekliyor

Hatay Samandağı’nda yaşayan Başak ve Yusuf Akan çifti 17 Ocak 2019’da kızları Yasmin’in doğumuyla sevindi. Ancak küçük kıza 14 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Ancak ilk teşhiste yanlış yönlendirmesi nedeniyle Zolgensma tedavisine uygun olmadığı sanıldı. Bu nedenle küçük kız çok zaman kaybetti.

05 Ocak 2026

Hatay Samandağı'nda yaşayan Başak ve Yusuf Akan çifti 17 Ocak 2019'da kızları Yasmin'in doğumuyla sevindi. Ancak küçük kıza 14 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Ancak ilk teşhiste yanlış yönlendirmesi nedeniyle Zolgensma tedavisine uygun olmadığı sanıldı. Bu nedenle küçük kız çok zaman kaybetti. Yapılan inceleme sonucu Yasmin'in şifasının yurt dışındaki gen tedavisi olduğu belirtildi. Bunun fiyatı da 60 milyon liraydı. Aile valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak hala istenilen rakama ulaşılamadı. Hasta yatağında Anne Başak Akan, "Kızım için kritik süreç başladı. 3 ayı kaldı. Gerekli para toplanıp, yurtdışı tedavisini yaptırabilirsek, kızım da yaşıtları gibi koşup oynayabilecek. Hayırsever vatandaşlarımızdan kampanyamıza destek vermelerini istiyoruz" dedi.



Hesap Numarası: TR34 0001 0090 1072 6218 8050 04

Hesap Numarası: TR07 0001 0090 1072 6218 8050 05

Hesap Numarası: TR77 0001 0090 1072 6218 8050 06

Alıcı Adı: Yasmin Akan

