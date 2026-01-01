Milli Piyango’da rekor ikramiye! Yılbaşı çekilişindeki 800 milyon TL ile neler yapabilirsiniz?

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026

Her yıl milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde yine rekor var. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde rekor büyük ikramiye ise 800 milyon TL. Peki, bu devasa tutar elinize geçtiğinde neler yapabilirsiniz? İşte hayalleri zorlayan o müthiş liste…